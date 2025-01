Come annunciato la scorsa settimana sui canali social del programma, Tina Cipollari è una nuova tronista di Uomini e Donne e ieri, martedì 14 gennaio, c’è stata la prima registrazione del suo trono. Per l’opinionista è stata pensata una poltrona speciale che è stata poi posizionata davanti a Gemma Galgani. Per Tina sono scesi tre pretendenti, ma lei ne ha fatto rimanere solo uno.

Il trono di Tina Cipollari

“Tina è ufficialmente una nuova tronista: per lei hanno fatto entrare un trono particolare. La registrazione è iniziata proprio con lei. Hanno fatto scendere un trono particolare portato da quattro persone e sono scesi tre per lei – si legge nelle anticipazioni di Lorenzo Pugnaloni –. Uno l’ha tenuto ma non è rimasto in studio. Tina ha poi detto che vedrà se uscirci per conoscerlo o no. Uno dei corteggiatori di Tina era venuto a corteggiare Gemma Galgani tempo fa. Comunque Gemma non è intervenuta. (Praticamente il trono di Tina è posizionato davanti a lei e le dava le spalle)”.

A distanza di poche ore dalla scelta di Martina De Ioannon – che ha scelto di lasciare Uomini e Donne con Ciro Solimeno – il suo ex corteggiatore, Gianmarco Steri, è diventato un nuovo tronista. Per il barbiere romano sono arrivate più di tremila richieste da parte di ragazze che vogliono corteggiarlo.

“Per Gianmarco tronista hanno chiamato da quando ieri è uscita la notizia 3000 ragazze per lui - scrive ancora Pugnaloni -. Si passa al trono di Francesca Sorrentino. Ha portato in esterna sia Gianmarco Meo che Gianluca Costantino. Francesca si lamenta del mancato bacio con Gianmarco e non si capacita del motivo per cui non è avvenuto. In studio discutono un po’. Con Gianluca erano molto vicini ma neanche con lui c’è stato il bacio. Per quanto riguarda Gianmarco non sono scese ragazze oggi perché devono capire come fare per organizzarsi visto che hanno chiamato in tante”.