Nella puntata di lunedì 13 gennaio, Helena Prestes è stata eliminata dal Grande Fratello. Un’uscita inaspettata e poco gradita da gran parte del pubblico, viste le polemiche sul presunto televoto truccato a sfavore della modella brasiliana. Attraverso un post pubblicato su X (ex Twitter), l’ormai ex gieffina ha fotto il silenzio, e lo ha fatto per mandare un messaggio indirizzato a Zeudi Di Palma, l’ex coinquilina con la quale aveva stretto un legame speciale tra le mura della Casa.

Helena Prestes, il messaggio indirizzato a Zeudi Di Palma

In un post pubblicato su X, Helena Prestes ha ripreso una parte di conversazione scherzosa tra Zeudi Di Palma e Lorenzo Spolverato. I due stavano giocando insieme, tentando di raccontare barzellette nel tentativo di far ridere l'altro. Chi rideva per primo tra i due, avrebbe perso. “Il personaggio storico più in forma di tutti? Ponzio Pilates”, o ancora “Cosa dice un'arancia a un'altra arancia in situazioni difficili? Aranciamoci”, sono alcune delle battute che l'ex Miss Italia e il modello milanese hanno fatto per conquistarsi la vittoria. Helena, allora, ha voluto riprendere uno spezzone di quella conversazione. Aggiungendo il commento: “Però, certo, meglio non giocare con lei”, riferendosi a Zeudi, con tanto di hashtag #ForzaZeudi e #Zelena.

Quello tra Helena e Zeudi è stato un rapporto altalenante al Grande Fratello. Dopo essersi confessate che tra di loro potesse esserci più di una semplice amicizia ed essersi scambiate anche alcuni baci, le due gieffine si erano allontanate a causa di alcune discussioni. Prima dell'eliminazione della Prestes, però, le due si erano riavvicinate, motivo per il quale Helena ha scelto di mostrare il suo sostegno all’ex coinquilina attraverso i social.