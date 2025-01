L’eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello continua a far discutere, e ha scatenato una protesta senza precedenti da parte dei suoi fan. La vicenda si è ulteriormente arricchita dal messaggio che un sostenitore della modella brasiliana ha inviato ad uno sponsor reality del reality show. Stando a quanto si legge su uno screenshot, diventato già virale sui social, il brand avrebbe espresso a sua volta un certo disappunto riguardo alla gestione del programma, alimentando ulteriormente le polemiche già in atto.

Dopo l’inaspettata eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello, i suoi fan sono insorti sui social, tanto che qualcuno di loro ha contattato uno degli sponsor del reality show condotto da Alfonso Signorini. Su X (ex Twitter), è diventato virale uno screenshoot di una chat Instagram tra un utente e Mulino Caputo: “Vergognatevi a sponsorizzare il GF, un programma in cui fanno vincere il bullismo, il razzismo e la misoginia. Non comprerò mai un visto prodotto”. E la risposta, sulla quale al momento non abbia conferma, recita: “Salve, siamo completamente d’accordo con il vostro disappunto e quello di molti altri utenti, tanto che abbiamo fatto presente questo nostro punto di vista allo staff del programma”.

Ad ogni modo, i sostenitori di Helena Prestes hanno avviato una vera e propria crociata, e stanno scrivendo in massa a tutti gli sponsor del Grande Fratello per lamentarsi della piega che ha preso il programma.