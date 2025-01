L’inaspettata eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello ha inevitabilmente stravolto gli equilibri interni alla Casa. Lorenzo Spolverato, mai tenero nei confronti della modella brasiliana e di Javier Martinez, ha avuto da ridire proprio su quest’ultimo, giudicandolo troppo furbo nelle sue scelte. “Gioca facule, Farebbe meglio a stare fuori da qui”, ha detto il modello milanese, senza riuscire a capire come possa essere il preferito della Casa.

Lorenzo che non si spiega come alcuni concorrenti come Javier vengano spesso salvati. Dopo cena, insieme a Bernardo, Shaila e Alfonso riflette sulle dinamiche della Casa e i quattro si scambiano le loro opinioni sui comportamenti di alcuni inquilini. Cherubini è molto colpito dalla mancanza di spontaneità nel gruppo: secondo lui, molti hanno scelto di assumere ruoli specifici solo per ottenere consensi. Questo atteggiamento, però, anziché mettere in risalto il loro lato migliore, li ha penalizzati. “Qui siamo personaggi. Non ho voglia di questo”, ha detto il fratello di Jovanotti, palesando tutto il suo disappunto.

Proprio per questo, da amico, invita i suoi compagni di avventura rimanere sempre se stessi, vivendosi il reality con spontaneità. “Il fatto di non essere più il preferito, per esempio, ti sta aiutando. Ti avrebbe massacrato”, dichiara rivolgendosi ad Alfonso. Lo scettro è infatti passato a Javier, e Lorenzo coglie l'occasione per riflettere su questo. Non riesce a capire perché il pallavolista argentino continui a essere il più amato della Casa e, perplesso, chiede un parere agli altri. Crede che Martinez sia stato premiato solo perché, fin dall'inizio, ha scelto di non esporsi per compiacere gli altri: “Una persona che si comporta così è davvero autentica? Dovrebbe stare fuori da qui, lui sta seguendo un percorso personale. Gioca facile, è una persona che si rifugia nel comfort”.

Bernardo, però, invita Lorenzo a non essere così critico con lui e commenta: “Secondo me, voi diventerete amici. Mi farebbe piacere”. Tuttavia, Spolverato rimane fermo sulla sua posizione e ribadisce di non apprezzare affatto il comportamento di Javier. “Una persona intelligente si mette in discussione. Lui questa cosa quante volte l'ha fatta? Secondo me fuori da qui non si comporterebbe così. Ci sono state volte in cui è stato anche vendicativo”.