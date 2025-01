Nei giorni scorsi, Lorenzo Spolverato ha minacciato di lasciare il Grande Fratello se Helena Prestes non fosse stata squalificata dopo l’episodio del lancio del bollitore a Jessica Morlacchi (ovviamente non l’ha fatto). Prima della puntata del 13 gennaio, il modello milanese aveva poi assicurato che avrebbe lasciato la Casa se Shaila Gatta fosse stata eliminata. Le sue parole non son sfuggite ad Alfonso Signorini, che gli ha chiesto spiegazioni in diretta.

Lorenzo Spolverato fa retromarcia

“Qualche giorno fa tu hai detto ‘Se dovesse uscire Shaila esco anch'io'. Sei ancora di questa opinione?”, ha chiesto il conduttore. Se qualche giorno fa si era detto pronto a uscire dalla casa se Shaila fosse stata eliminata, in diretta Lorenzo ha cambiato idea: “No, per il semplice fatto che io sono sicuro che lei sia tanto felice che io rimanga dentro. Come sono entrato, da individuo, è giusto che io vada avanti nel mio percorso. Sicuramente non sono d'accordo con alcune scelte che ci sono state relative al televoto. Sono qua, pieno di tensione, ad aspettare una risposta. So che fuori lei io ce l'ho”. Con il 43,12% dei voti, Shaila Gatta è riuscita a spuntarla, mentre ad essere eliminata, a sorpresa, è stata Helena Prestes.

Signorini ha chiesto a Lorenzo se con Shaila sia convinto di avere trovato la donna della sua vita. Il concorrente non ha avuto dubbi: “Sì, perché è la prima volta nella mia vita in cui c'è tanta speranza. Davanti alle difficoltà, andiamo avanti e ne usciamo più forti di prima. Ci mettiamo in discussione, vogliamo trovare il nostro equilibrio. Litighiamo ma molto, molto meno di prima”.