L’esito dell’ultimo televoto che ha sancito l’eliminazione di Helena Prestes dal Grande Fratello ha spiazzato tutti, e in pochi si aspettavano l’uscita della modella brasiliana, una delle concorrenti più amate di questa edizione. Sui social è esplosa una vera e propria rivolta, e in molti hanno gridato al complotto (si è addirittura ipotizzato che il televoto fosse truccato). La verità è che i diversi fandom che non apprezzano Helena si sono alleati per farla fuori dal reality show, e hanno raggiunto il loro obiettivo. Adesso, però, la Prestes tornerà nuovamente nella Casa per dei confronti, ma c’è anche chi ipotizza un ritorno che vada oltre ai faccia a faccia.

Su TikTok, Biagio D’Anelli ha rivelato: “Helena potrebbe tornare al Grande Fratello. Se a Franco togliamo Ciccio, se a Bianca togliamo Bernie, se a Mila togliamo Shiro, se a Batman togliamo Joker, non c’è trama, non c’è partita, non c’è una storia. In questo frangente con l’uscita della Prestes, voi mi dovete spiegare che tipo di dinamiche ci saranno. Gli Shailenzo adesso con chi discuteranno? Faranno una crociera dentro la casa? Staranno comodamente a girarsi i pollici guardandosi il soffitto fino ad aprile? Questa è la domanda che mi attanaglia e ci dovrebbe incuriosire. Ebbene, signori miei, vedrete che succederà qualcosa. Ci saranno delle news e dei cambiamenti”.

Anche il profilo Twitter Agent Beast ha parlato di questa possibilità: “Proposta esplosiva, parlo di un rientro. La produzione valuta il ritorno temporaneo di Helena Prestes nella casa per un massimo di 72 ore, con obiettivi chiari (non ora). Confronti diretti: Zeudi Di Palma e Shaila Gatta saranno al centro delle dinamiche con Helena. Discussione in corso: si parla di un ritorno per 24 ore, ma che potrebbe avere un’estensione”.

In passato già ci sono stati dei ritorni a “tempo determinato”, basti pensare quelli di Alex Belli, Ginevra Lamborghini e Mirko Brunetti.