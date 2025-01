Domani, sabato 18 gennaio, andrà in onda la seconda puntata di C’è Posta per Te. Ospiti in studio Matteo Berrettini e Stefano De Martino. Di seguito tutte le anticipazioni

Matteo Berrettini e Stefano De Martino saranno i due regali speciali per le storie che motiveranno il loro ingresso in studio. Comprensibile la scelta di due numeri uno, rispettivamente di sport e televisione. La presenza dello showman originario di Torre Annunziata, in particolare, non è solo il consueto “ritorno a casa” stagionale.

Alcuni giorni fa, infatti, LaPresse lanciò un’indiscrezione secondo la quale De Martino sarebbe potuto tornare a Mediaset: “Per Paolo Bonolis il rientro in Rai sembra più che probabile. É stato ospite nel programma ‘Tale e Quale Show’ di Carlo Conti e potrebbe tornare in conduzione. Chissà, magari alla guida di ‘Affari Tuoi’ se Stefano De Martino dovesse accettare di riabbracciare Maria De Filippi, la quale sembra bene intenzionata a riportarlo nella sua squadra di conduttori targati Fascino, la società di produzione che fa capo alla regina degli ascolti dei programmi Mediaset, a partire da ‘Amici’”.