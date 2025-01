Una nuova polemica ha travolto il Grande Fratello (che nella puntata di ieri ha collezionato un nuovo flop in termini di ascolti). Non si è ancora placata, infatti, la burrasca scaturita dall’eliminazione di Helena Prestes. Nel mirino dei fan della modella brasiliana il televoto del reality show: l’uscita di scena dell’ex naufraga de L’Isola dei Famosi ha scatenato una vera e propria rivolta sui social, e sulla questione si è espresso anche il vice presidente del Codacons, Marco Ramadori.

Nella puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 16 gennaio, si è verificato l’ennesimo ribaltone del risultato del televoto. Nonostante Amanda Lecciso fosse la favorita in ogni singolo sondaggio sul web, Lorenzo Spolverato si è aggiudicato la sfida con il 57% delle preferenze. Poco male per la sorella di Loredana, che è comunque riuscita ad ottenere l’immunità. Ma torniamo all’eliminazione di Helena Prestes.

Grande Fratello, l'intervento del vice presidente del Codacons

L’uscita di scena della modella brasiliana ha dato il via a un vero e proprio terremoto. Sui social, i sostenitori della Prestes sono insorti contro il Grande Fratello chiedendo di fare "giustizia" sul televoto, invocando anche il ripescaggio di Helena. Sulla questione è intervenuto anche Marco Ramadori, vice presidente del Codacons. Chiacchierando con Gabriele Parpiglia nel corso di una puntata di 100x100 Parpiglia in onda su Studio100, il rappresentante dell’associazione dei consumatori è tornato proprio sulle proteste del popolo social negli ultimi giorni. “Ci stanno massacrando il sito. La gente non ha soldi per mangiare, siamo in una crisi assurda. Eppure butta i soldi per votare e per far vincere in un programma che è totalmente finto. È come Forum, è tutto scritto dagli autori che scrivono le dinamiche dei personaggi”. Ramadori ha poi concluso: “Poi può essere pure divertente vedere il Grande Fratello, ma andare a buttare i soldi e impiegare il proprio tempo per buttare fuori uno o l’altro, ma che ti importa…”.