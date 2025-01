Dopo mesi di rumor e indiscrezioni sul presunto flirt con Lorenzo Spolverato, Saro Mattia Taranto, meglio conosciuto come il “guru della moda”, è intervenuto nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri sera. Lo stilista ha ribadito che dopo un evento a Milano ci sarebbe stato un bacio con il modello milanese: “Questa non è la mia versione, è la verità. Dopo che mi ha accompagnato a casa c’è stato un bacio, ma non un bacetto, una cosa passionale”.

Dopo le parole di Saro Mattia Taranto, Lorenzo Spolverato ha fornito la sua versione dei fatti: “Ci siamo visti una o due volte. La prima? Dopo aver visto un film. Cosa è successo tra noi? Nulla! Io dopo il film sono andato a casa. Ma quale bacio? Zero, mai non c’è stato un bacio. Non lo ammetto perché non c’è mai stato nulla. E non capisco come mai tu adesso ti stia inventando queste cose assurde. Ma saresti tu il guru della moda? Quella sera me la ricordo, sei stato tanto carino”.

Le parole di Saro Mattia Taranto al settimanale Nuovo TV

“Noi due ci sismo visti per la prima volta ad un evento cinematografico a Milano, era fine 2023. Abbiamo parlato e ci siamo subito presi. Lui devo dire che era molto malizioso e poi siamo usciti insieme. Abbiamo proseguito la notte insieme dopo l’evento e c’è stato anche un bel bacio passionale e non parlo di un bacetto tra due amici. Era un gesto molto sentito e speciale. Non siamo andati oltre, in primis perché io sono uno che va cauto in queste situazioni. Poi mi sono frenato perché lui ha fatto dell’aria. I suoi movimenti di intestino hanno rovinato la situazione e la magia che si era creata”.