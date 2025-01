L’arrivo di Saro Mattia Taranto, meglio conosciuto come il “guru della moda”, durante l’ultima puntata del Grande Fratello, ha diviso il pubblico. Da una parte c’è chi crede alle sue parole, e dall’altra c’è chi ritiene che a dichiarare il vero è Lorenzo Spolverato, il quale ha negato di averlo baciato. Nella Casa, invece, i concorrenti sembrano essersi schierati dalla parte del modello milanese. Ieri notte, Luca Calvani ha parlato di outing e si è mostrato solidale con Lorenzo, accusando il “guru” di aver mandato un brutto messaggio.

“Lui ha parlato di bei messaggi, ma quello che ha dato a me non è piaciuto affatto e voglio spiegarmi. Venire qui a fare outing, fare un agguato del genere non è bello – ha detto l’attore toscano -. Guarda che è proprio sbagliato il messaggo di venire qui, puntare il dito e fare delle rivelazioni del genere. Uno può baciare chi vuole e sono cavoli suoi se dirlo. Fare queste dichiarazioni in diretta in tv non è bello. Ci vuole rispetto anche delle persone che magari hanno dei problemi. Ci sono tante realtà, ci sono persone che non lo dicono e non escono allo scoperto perché hanno delle paure. Uno può facilitare e accompagnare, ma non venire a fare dichiarazioni. Ma se tu l’avessi baciato e non volevi dirlo? In questo caso è una violenza spiattellarlo davanti a tutti e metterti in difficoltà”.

Lorenzo ha ringraziato Calvani e ha aggiunto che se anche il bacio ci fosse stato, sarebbe stato un suo diritto scegliere se dirlo o meno: “Bravo Luca, parole sante sono totalmente d’accordo. Anche se ci fosse stato un bacio questo viene qui. Ma poi dopo un anno? Spero si sia visto che è stato fatto apposta. E io ora stavo riflettendo su una cosa, pensa al fatto che potrebbe esserci stato il bacio. Metti caso che c’è stato, ma non c’è stato, io magari lo volevo tenere privato e non dirlo”.