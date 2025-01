Dopo il confronto tra Helena Prestes e Lorenzo Spolverato durante la ventitreesima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 16 gennaio, Luca Giglioli ha analizzato quanto accaduto, concentrandosi proprio sul faccia a faccia tra la modella brasiliana e il gieffino milanese. Il parrucchiere romagnolo ha criticato il coinquilino, accusandole di non essere stato sufficientemente galante nei confronti di Helena.

Parlando con Stefania Orlando, Giglio ha ricordato un episodio accaduto alcuni giorni fa, quando Lorenzo, dopo una delle tante discussioni con Shaila Gatta, si è avvicinato alla Prestes con l’intento di far ingelosire l’ex velina: “Poteva essere più galante con Helena, anche perché la settimana scorsa, quando ha litigato con Shaila, si è avvicinata a lei per farla ingelosire”.

Giglioli, inoltre, ha inoltre dipinto Spolverato come una persona che tende a diventare aggressiva quando si trova di fronte a una verità che lo mette in difficoltà: “Lorenzo diventa aggressivo quando davanti ha la ragione”. Giglio ha evidenziato anche l’incoerenza di Lorenzo, il quale si contraddice quando accusa Javier Martinez di essere amichevole con tutti, lo stesso comportamento che viene adottato dallo stesso Giglio senza mai ricevere osservazioni simili: “La cosa che critica a Javier, che va d'accordo con tutti. Io faccio uguale, ma a me non lo dice”.