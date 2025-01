Tramite il profilo TikTok del Grande Fratello, Beatrice Luzzi, in merito al trend “Sputo fatti”, ne ha tirati fuori ben cinque: dal cugino di Titty (quello dei cornetti), al lancio del bollitore di Helena Prestes, fino ad arrivare alla ship mancata tra Lorenzo Spolverato e Stefano Tediosi, andata in archivio per l’eliminazione dell’ex tentatore.

“Sputo fatti Grande Fratello 2025. Il grande assente? Il cugino di Titty – ha esordito l’opinionista -. Il grande protagonista? Il bollitore. La ship mancata? Lorenzo e Stefano. La più simpatica delle Non è la Rai, anzi, l’unica simpatica? Eleonora Cecere. La grande differenza fra Beatrice Luzzi concorrente e Beatrice Luzzi opinionista? Che l’opinionista porta le lenti”.

Beatrice Luzzi commenta la storia tra Shaila e Lorenzo

“Io ci credo, come no! Loro soffriranno tanto anche fuori! Shaila si è ingelosita anche perché Zeudi è veramente molto interessante - ha commentato l'opinionista -. Shaila e Lorenzo avranno sicuramente tante rotture ma anche tante riprese. Sono due persone che non si lasceranno né lì dentro, né secondo me fuori. E’ una di quelle coppie toste”.