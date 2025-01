Javier Martinez e Lorenzo Spolverato sono senza dubbio due dei protagonisti assoluti dell’attuale edizione del Grande Fratello. La loro rivalità ha avuto inizio sin dalle prime settimane di permanenza nella Casa più spiata d’Italia e prosegue ancora oggi. Il modello milanese sembra non reggere il fatto che il pallavolista argentino resti indifferente di fronte alle sue continue provocazioni, anzi, i suoi comportamenti non sono mai sopra le righe.

Lorenzo e Shaila hanno definito Javier “poco trasparente e chiaro”, oltre che “senza cogli*ni per non esprimersi e mettersi in gioco”. Per Spolverato, inoltre, Martinez “sa di essere un giocatore accanito e non l’ha mai ammesso. Io lo sono, lo dico, sono sincero!”.

Di fronte a questa rivalità che non accenna a placarsi ma, anzi, è ormai centrale uno dei temi centrali tra mura della Casa, Alfonso Signorini ha deciso di far schierare i concorrenti. Chi sta dalla parte di Lorenzo e chi, invece, da quella di Javier? Di fronte alla richiesta del conduttore, dalla parte di Martinez si sono schierati Bernardo (a sorpresa, visto che è stato di fatto salvato al televoto dagli Shailenzo), Amanda, Tommaso, Zeudi, Stefania, Alfonso e Luca. Dalla parte di Spolverato, invece, ci sono: Mariavittoria, Maxime, Giglio, Shaila, Pamela, Ilaria e Chiara.