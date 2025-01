Durante la ventiquattresima puntata stagionale del Grande Fratello, sei ex concorrenti hanno avuto la possibilità di rientrare nella Casa grazie ad un ripescaggio. Il pubblico ha deciso di concedere questa opportunità a Helena Prestes, Jessica Morlacchi, Federica Petagna, Eva Grimaldi, Iago Garcia e Michael Castorino, ma solo quattro di loro avranno la possibilità di rientrare ufficialmente in gioco.

I sei ripescati stanno trascorrendo questi giorni all'interno del tugurio, e durante queste prime ore di convivenza, i sei ex concorrenti e gli inquilini effettivi hanno avuto modo di conversare. In particolare, Iago Garcia ha dimostrato un certo interesse nei confronti di Stefania Orlando: "Stefania la voglio conoscere, mi è piaciuta tanto, mi sono un po' identificato. Abbiamo una chiarezza molto simile. Ci dobbiamo conoscere. Ho molta voglia di vedervi, è uno dei piaceri di ritornare". E la Orlando ha replicato: "Mi hanno parlato tanto di te Iago, quindi io ti aspetto". Nella conversazione è intervenuta anche Eva Grimaldi: "Stefania, questo Iago potrebbe essere per te. E' un bell'uomo, ha una voce pazzesca, ma io lo vedo molto con te. Ci metto una buona parola dai, mi farò perdonare così, ok?".