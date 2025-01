Anche Antonella Clerici sarà al Festival di Sanremo. L’annuncio è arrivato a sorpresa oggi a E’ Sempre Mezzogiorno, durante un collegamento in diretta con Carlo Conti. “Ti ho chiamato perché non ho capito quanto deve stare nel forno il ciaccino senese? Scherzo! Ti ho chiamato perché voglio dare l’annuncio di chi sarà con me la prima serata. Ho dato tutte le notizie al Tg1, questa ho detto: va beh, voglio darla ad Antonella nel suo programma”.

Ed è qui che è scattata la sorpresa (per i telespettatori). “Ho detto più volte che il Festival è una co-conduzione corale, tanti colori, tanti amici. Ho già annunciato che durante la prima serata sarebbero stati con me due meravigliosi amici e tutti avevano pensato Pieraccioni e Panariello. E invece questi due amici sono: Antonella Clerici e Gerry Scotti!”.

A sorpresa si è collegato in diretta anche Gerry Scotti che ha ironizzato: “Rarissimo vedermi su Rai 1. Ci divertiremo insieme. Rinforzate le scale, un presentatore di 100 kg al Festival non c’è mai stato”.

Antonella Clerici e Gerry scotti co-conduttori nella prima serata del Festival

“Mercoledì Bianca Balti, come grande esempio di vita che deve continuare sempre, poi i colori di Malgioglio e l’ironia di Frassica. La terza serata sarà nel segno delle donne, con Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa. La quarta serata è tra glamour e ironia con Mahmood e Geppi Cucciari. Sabato è l’appuntamento più istituzionale con Alessia Marcuzzi e Alessandro Cattelan”.