Durante la sesta edizione del Grande Fratello Vip, un concorrente più di tutti è stato da solo in grado di creare dinamiche e innescare discussioni. Stiamo parlando di Alex Belli, protagonista, tra le altre cose, del triangolo amoroso con Soleil Sorge e Delia Duran. Nei mesi scorsi, qualcuno ha avuto l’ardire di paragonare il “Man” a Lorenzo Spolverato, e l’attore ha risposto in maniera inequivocabile: “Oddio, lui ne deve mangiare di cereali sottomarca”.

In una recente intervista rilasciata a Superguida TV, Alex Belli ha ribadito il concetto su Lorenzo Spolverato: “Rispetto alla mia edizione c’è stato uno spartiacque di una dinamica forte e mi riferisco alla dinamica del triangolo amoroso. Da lì in poi si è cercato anche nelle edizioni successive di trovare e replicare con la stessa forza di racconto il triangolo. Quello che accomuna la mia storia a quella di Lorenzo è stato proprio questo. Mi sento lontano da Lorenzo perché siamo due persone con personalità forti però siamo abbastanza distanti dal punto di vista comportamentale”.

Alex Belli: "Non torno al Grande Fratello"

Con il ritorno di alcuni ex vipponi nella Casa più spiata d’Italia (vedi Stefania Orlando, Eva Grimaldi e, prossimamente Maria Teresa Ruta), qualcuno ha ipotizzato anche un possibile comeback di Alex. All’ex gieffino era già stato chiesto in passato di partecipare nuovamente al GF, ma lui ha sempre rifiutato, e anche ora sembra non aver alcuna intenzione di varcare la porta rossa: “Non rientrerei assolutamente. Sono l’uomo degli one shot. Ho sempre fatto programmi o reality, mi è stato chiesto anche in passato di farli, ho ringraziato per le opportunità successive ma ho sempre declinato in modo educato perché di fronte al lavoro non si dice mai di no. Nel caso del reality preferisco lasciare quel segno che ho lasciato nella mia edizione piuttosto che rientrare in qualcosa che ho già fatto. Il deja-vu mi annoia profondamente, magari poi tra 5/10 anni cambio idea”.