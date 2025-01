Sarebbe stata scoperta una racconta fondi fasulla per “comprare una casa” ad Helena Prestes. Ieri sera sui social hanno iniziato a circolare degli screen fatti ad alcuni messaggi sospetti apparsi in un gruppo di fan stranieri della modella brasiliana. Qualcuno avrebbe linkato un profilo Paypal dicendo di donare dei soldi per comprare una casa alla gieffina.

Helena Prestes, interviene il suo staff

Gli screen hanno fatto il giro di X, e lo staff di Helena è stato costretto ad intervenire, dicendo chiaramente che nessuno di loro ha mai chiesto un centesimo, ed ha invitato tutti i fan della Prestes a denunciare: “Comunicato Ufficiale: Helena Prestes e il suo team non chiedono mai denaro. Qualsiasi richiesta a suo nome è falsa e fatta da truffatori. Non credete a questi raggiri e denunciate. Team Helena Prestes”.

Anche la sorella di Helena ha rotto il silenzio su questa vicenda, e su Instagram ha chiesto ai fan di segnalare tutto alle piattaforme social e alle autorità: “Ci teniamo a precisare che Helena e il suo team ufficiale non chiedono denaro in nessuna circostanza, attraverso nessun mezzo o piattaforma. Vi informiamo che qualsiasi richiesta di denaro a nome di Helena è falsa e realizzata da persone in malafede. Queste azioni non hanno alcun legame con lei o con il suo team ufficiale. E vi invitiamo a fare attenzione e a non cadere in questa truffa. In caso di attività sospette, segnalatele immediatamente alla piattaforma o alle autorità competenti. Grazie per la vostra comprensione e il vostro supporto”.