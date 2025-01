Une x concorrente del Grande Fratello è stata ospite di Giada Di Miceli a Non Succederà Più, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio Radio.

Stiamo parlando di Carlotta Dell’Isola, che ha parlato di Lorenzo Spolverato, sua vecchia conoscenza: “Lorenzo era un tentatore nella mia edizione di Temptation Island. Ho avuto modo di conoscerlo molto bene, fuori dal programma ci siamo sentiti per un po’, in amicizia. Non aveva fatto colpo nella mia edizione, non era il tentatore specifico di nessuna. Non posso definirlo un amico, è un conoscente, però a me sera sembrata una bella persona. Ho avuto modo di frequentarlo, quindi posso dire la mia. L’ho lasciato che era un cucciolone, adesso me lo ritrovo che… non lo so cos’è successo! Ha tirato fuori un bel caratterino, però fondamentalmente se voi spaccare all’interno di un reality, devi fare come sta facendo Lorenzo.

Adesso è una vecchia volpe, ha trovato l’appiglio giusto per far parlare di lui. Secondo me lui è questo, perché se non hai questa tipologia di carattere, non è che te la inventi da un giorno all’altro. Forse prima fingeva un po’ […] Non è preso da Shaila, ma da tutto l’insieme di cose. La storia d’amore ha sempre prevalso all’interno di un reality, poi ci sono quelle che sono durate negli anni. Non è innamorato di Shaila”.

Carlotta ha poi parlato di Shaila Gatta, rimarcando la risposta di dubbio gusto che l’ex velina ha rifilato a Stefania Orlando: “Quanto è stata triste Shaila nel paragonarsi a Stefania e all’ex marito? Lì si parla di un matrimonio, di una storia vera, 15 anni di storia. Ma come si permette? Io sono rimasta allibita quando l’ho sentita pronunciare quelle parole. Ma amore mio, sciacquati la bocca! Di una bassezza infinita quella battuta […] Io Shaila non la conosco di persona, però a me non piace. Come carattere siamo diametralmente opposte in tutto e per tutto. Non è una persona con cui legherei, non mi metterei a fare una spaccata sul balcone della cucina, mentre gli altri cucinano, solo per farmi vedere… Il troppo egocentrismo dà veramente fastidio. Poi non è amica delle donne, solidarietà femminile zero! Per metterti in luce, non devi denigrare altre persone. Secondo me lei è presa di Lorenzo, ha una bella infatuazione, poi se è amore te ne accordi quando sei fuori dalla Casa. Bisogna vedere se si troveranno una volta usciti, se le loro vite combaceranno”.