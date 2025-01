Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 27 gennaio (clicca QUI per gli ascolti), Alfonso Signorini ha dato spazio alla querelle tra Bernardo Cherubini e Lorenzo Spolverato, nella quale è intervenuto anche Luca Calvani. Proprio in risposta all’attore toscano, il modello milanese ha detto: “Ti sei preso il tuo blocco, adesso lasciamo il mio”, il conduttore ha preso la palla al balzo per tirargli una frecciatina velenosa.

Alfonso Signorini ha voluto indagare su quanto accaduto in particolare tra Bernardo Cherubini e Lorenzo Spolverato. Quando al fratello di Jovanotti è stato chiesto di scegliere la sua fazione, infatti, la scelta è ricaduta sui nuovi concorrenti e il modello non l’ha presa bene, dal momento che considerava Cherubini un caro amico oltre che un sostenitore della coppia formata da lui e Shaila Gatta. Tra i due concorrenti è scoppiata una forte discussione e sono volate parole grosse, tutte ritrattate in diretta da Bernardo, che ha chiesto scusa a Lorenzo. Luca Calvani ha preso la parola per difendere Cherubini, e a quel punto Spolverato si è ha detto di voler parlare lui direttamente con il coinquilino perché è il “suo blocco”. Signorini ha ripreso la parola e ha chiesto al cameraman di inquadrarlo in primo piano per lanciare una frecciatina velenosissima a Lorenzo.

Quando Lorenzo Spolverato ha tirato in ballo l’argomento del blocco a lui dedicato durante la puntata del Grande Fratello, Alfonso Signorini si è preso un attimo per tirargli una bordata: “Lorenzo, guardami. Non è che sei arrabbiato perché stasera non hai ancora avuto il blocco?”.