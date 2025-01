Alessandro Zarino, ex fidanzato di Shaila Gatta, ha rilasciato un’intervista a SuperGuidaTV. L’ex velina è una delle protagoniste assolute dell’attuale edizione del Grande Fratello: dall’iniziale flirt con Javier Martinez alla burrascosa storia d’amore con Lorenzo Spolverato, passando per la faida con Helena Prestes.

Zarino, ex tronista di Uomini e Donne, ha parlato della rottura con Shaila, maturata dopo un anno e mezzo di relazione: “Shaila è stata una storia importante solo per me, visto che dopo un anno e mezzo è sparita senza guardarsi indietro. La relazione con Lorenzo? All’inizio ho seguito il loro percorso, perché erano ovunque, anche sui social. Non guardo molto la TV, quindi non posso giudicare se il loro amore sia autentico o meno. Però, nella casa, le emozioni sono amplificate. È possibile che ciò che provano lì dentro sia in realtà molto meno intenso rispetto a quello che sembra”.

Durante il suo percorso nel reality, Shaila Gatta è stata spesso attaccata dagli altri concorrenti, che l’hanno accusata di arroganza e presunzione. Anche Alessandro Zarino conferma che è un tratto dominante del carattere dell’ex velina: “Shaila ha un carattere forte, è determinata e vuole sempre arrivare prima. È disposta a tutto pur di raggiungere i suoi obiettivi". E ancora: “Forse quella con Shaila è stata una storia importante solo per me, visto che dopo un anno e mezzo è sparita senza guardarsi indietro. La verità è che non si andava più d’accordo. Lei ha deciso di chiudere nel momento più difficile, quando io avevo bisogno di lei. Ha preferito andare altrove e seguire la sua strada, mentre io avevo il mio progetto di vita".

Una delle rivelazioni più scioccanti di Shaila all’interno della Casa riguarda i suoi ex fidanzati: la ballerina ha infatti raccontato che le hanno rubato soldi e che ha sempre pagato per tutti. Un’accusa pesante, alla quale Zarino ha replicato: “Sicuramente non si riferiva a me, perché nella nostra relazione io ci ho solo rimesso, sia emotivamente che economicamente. Lei può dire quello che vuole, ma la sua famiglia sa bene quanto io abbia fatto per lei. Ha avuto persone che l’hanno trattata bene, ma tende sempre a dipingersi come vittima e a fare di tutta l’erba un fascio. Shaila ha difficoltà ad assumersi responsabilità. A volte scappa e preferisce rifugiarsi in una vita più libera e spensierata, ma credo sia solo un modo per proteggersi”.