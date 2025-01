La puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, giovedì 30 gennaio, è stata particolarmente complicata per Alfonso Signorini. Il conduttore, infatti, ha affrontato la diretta con la febbre alta.

Nel corso del confronto in studio tra Zeudi Di Palma e Helena Prestes, Alfonso Signorini ha confidato di stare poco bene. Lo ha fatto con una battuta: “Io ho iniziato questo blocco che avevo 38.3 di febbre, adesso ho 38.7. Sono stravolto”. Insomma, a quanto pare anche lui è tra gli italiani che stanno facendo i conti con l’influenza. Gli inquilini hanno ascoltato la confidenza del conduttore, e Tommaso Franchi ha voluto complimentarsi con lui per la professionalità dimostrata andando in onda persino con la febbre alta: “Stai conducendo con la febbre, sei un grande Alfonso”. I gieffini hanno fatto un fragoroso applauso al conduttore. Signorini, tuttavia, ha espresso qualche dubbio sul fatto che sarebbe riuscito ad arrivare fino alla fine della puntata: “Non so come ci arrivo alla fine. Secondo me svengo come Anna Falchi da Guardì”.

Nei giorni scorsi, infatti, Anna Falchi è svenuta in chiusura della puntata de I fatti vostri del 21 gennaio. A sorreggerla Tiberio Timperi. La conduttrice è stata soccorsa dai medici della Rai e si è ripresa. Sui social, poi, ha rassicurato tutti: “Oggi, come molti di voi avranno visto, ho avuto un piccolo mancamento. Voglio rassicurarvi che va tutto bene. Sto benissimo, mi tengo in piedi con una gamba. Barcollo ma non mollo, perché chi si ferma è perduto. Che sia di insegnamento per tutti”.