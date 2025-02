Puntualmente, ogni qualvolta si avvicina l’inizio di una nuova edizione del Grande Fratello, si parla di una possibile partecipazione di Jasmine Carrisi. Due settimane fa, prima di fare una sorpresa ad Amanda Lecciso, la figlia di Al Bano e Loredana ha ammesso che le piacerebbe diventare una concorrente: “Se vorrei entrare nella casa del Grande Fratello? Certamente sì, per andare a fare una sorpresa a mia zia Amanda. Credo anche che sarebbe bello fare l’esperienza da concorrente, mi piacerebbe, ma ci vuole molto coraggio. Chi sono i miei preferiti di questa edizione? Mia zia, poi Javier e anche Helena”.

Nelle ultime ore, Jasmine ha ribadito che le piacerebbe diventare una gieffina, ma c’è una cosa che la frena: “Se lo farei? Sì ragazzi, io vorrei anche farlo, ma ci sono alcuni problemi. Ho le extension alle ciglia e anche ai capelli, se entro chi me le cura? Poi ho paura di dire cose volgari e di essere cancellata per quello che dico. Inoltre ho una dipendenza molto forte dal telefono. Dovessi entrare non so se darei una grande mano nelle pulizie. Certamente pulirei i piatti perché mi piace farlo e mi rilassa, però non so cucinare”.