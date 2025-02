Nella giornata di ieri, Mediaset ha svelato il nuovo impegno televisivo che attende Ilary Blasi. Oltre a Battiti Live, l’ex conduttrice di Grande Fratello e Isola dei Famosi sarà al timone di un nuovo reality show. A lanciare per primo l’indiscrezione era stato Dagospia.

“Prossimamente al via su Canale 5 The Couple, un nuovo reality time. Il format, un appassionante mix tra competizione, relazioni, emozioni e colpi di scena, sarà condotto da Ilary Blasi. Protagonisti di The Couple saranno personaggi noti e persone comuni. Vere coppie, ma anche parenti, amici, colleghi e storici antagonisti. Tutti rigorosamente in coppia, costretti a una convivenza forzata tra imprevisti, strategie e un importante montepremi da vincere e da difendere.

La tenuta dei concorrenti e delle coppie verrà messa a dura prova psicologica e fisica. Una sfida per difendersi dagli avversari, ma anche da sé stessi. Soltanto una coppia di aggiudicherà l’intero montepremi eliminando tutti gli avversari. Ma con un insindacabile giudizio: solo il pubblico decreterà i vincitori di The Couple”.

Cos'è The Couple

Ebbene, stando a quanto annunciato in anteprima da Davide Maggio, The Couple non è altro che il Gran Hermano Duo, spin off spagnolo del Gran Hermano, che ha debuttato su Telecinco nel 2019 ed è tornato in onda con una seconda edizione del 2024. La produzione sarà la stessa del programma “genitore”, ovvero. Endemol Shine.

“La variazione nel naming della versione nostrana sembra sintomatica della scarsa fiducia nel brand GF che appare, mai come quest’anno, esausto – scrive Davide Maggio -. Il problema, a parere di chi scrive, sta tuttavia altrove: qualora Endemol e Mediaset dovessero confermare per The Couple la stessa squadra del Grande Fratello, potranno esserci tutte le variazioni possibili nel titolo ma il rischio è che cambi ben poco, affidandosi a scelte autorali ormai al limite del risibile per un reality.

Ad accreditare l’ipotesi ‘stessa squadra’ non ci sono soltanto il format e la casa di produzione, che di per sé sarebbero sufficienti ad avere già pronti team, studio e ‘casa’ ma il fatto che ieri il conduttore del Grande Fratello, proprio nel giorno in cui è stato formalizzato l’arrivo The Couple, ha sciolto la riserva sulla fine del GF”.