Questa mattina si è svolta la conferenza stampa in occasione della prima serata del Festival di Sanremo, che andrà in onda su Rai 1 domani, martedì 11 febbraio 2025, a partire dalle ore 20,40. Insieme a Carlo Conti c’erano anche Gerry Scotti e Antonella Clerici.

Il direttore artistico ha parlato del suo rapporto con i due colleghi: “Antonella è come una sorella e con Gerry abbiamo stretto un legame ancora più forte quando abbiamo vissuto il periodo del Covid nello stesso momento. Sono due pilastri della televisione italiana e sono davvero felice di averli accanto a me”.

Parlando delle canzoni in gara, Conti ha spiegato di aver cercato la massima varietà possibile: “I brani trattano temi diversi: alcuni saranno dei veri tormentoni, altri inviteranno alla riflessione. Questo per me è un obiettivo del Festival. Per evitare che ciò che accade fuori si sovrapponga al Festival? Mi affiderò alla scaletta e all’intelligenza degli artisti, che sono qui per presentare la loro musica”. Riguardo al gossip sui cantanti (l’allusione è a Fedez, Tony Effe e Achille Lauro), il conduttore ha precisato: “Sono due cose distinte. Qui non facciamo ‘Sanremo Island’. Sono cattolico e una delle parabole che più mi colpisce è quella del Figliol Prodigo. Inoltre, credo che l’educazione dei ragazzi non debba essere delegata alla TV o alla musica: il ruolo dei genitori è fondamentale”.

Sul finire della conferenza stampa, ha ribadito di non aver ricevuto alcuna pressione per la conduzione del Festival: “Ringrazio l’azienda per la fiducia. Non cerco polemiche, il mio obiettivo è rispettare il pubblico. I monologhi hanno il loro peso, ma con 29 artisti in gara dobbiamo tenere conto dei tempi televisivi e finiremo comunque intorno all’1:20/1:30. Per questo ho cercato di rendere tutto più sintetico e incisivo: a volte basta una parola per lasciare il segno. Ho voluto la presenza di Bove perché un ragazzo di 22 anni può raccontarci il suo percorso difficile. Venerdì sera, invece, Paolo Kessisoglu salirà sul palco con sua figlia per parlare del mondo di chi si isola nella propria stanza. Non c’è nessuna strategia politica dietro tutto questo, come ha detto anche Antonella: non dobbiamo dimostrare nulla”.

La prima serata del Festival di Sanremo

La prima serata del Festival di Sanremo 2025 sarà dedicata alla presentazione ufficiale delle 29 canzoni in gara nella categoria “Campioni”. Gli artisti si esibiranno per la prima volta sul palco dell'Ariston e le loro esibizioni saranno valutate esclusivamente dalla Giuria della Sala Stampa, TV e Web. Al termine della serata, verrà stilata una classifica parziale basata sui voti ricevuti. Al pubblico verranno comunicate solamente le prime cinque posizioni, senza indicare l’ordine esatto.

Per la serata di apertura, al fianco di Carlo Conti, ci saranno due co-conduttori: Gerry Scotti e Antonella Clerici. Gli ospiti sono Jovanotti, la cantante israeliana Noa e la palestinese Mira Awad. All'esterno dell'Ariston, sul Suzuki Stage, l'ospite della serata sarà Raf.