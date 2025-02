Nel corso della trentesima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 10 febbraio, è stato proclamato il primo finalista di questa edizione. Il pubblico ha premiato Lorenzo Spolverato, che ha avuto la meglio su Javier Martinez. L’esito del televoto, però, ha scatenato una vera e propria rivolta sul web, dove i fan del pallavolista argentino hanno invocato l’intervento del Codacons, esprimendo più di una perplessità diversi dubbi sulla regolarità del televoto in oggetto.

Tutto è nato da una gaffe degli stessi autori che, al momento della proclamazione del primo finalista, hanno mostrato sul maxi schermo dello studio la foto errata, ovvero il volto di Javier. Alfonso Signorini ha poi tentato di chiarire la situazione spiegando l’errore, ma c’è da dire che le sue parole non sono certo servite a placare gli animi del pubblico. I fan di Javier non ci stanno, e sul web la rivolta sembra proprio non volersi placare.

“Vergognatevi! Tutto truccato. Prendere il pubblico in giro! Lo proteggete il bullo”, ha commentato un utente. E ancora: "Può anche vincerlo il GF, ma fuori oltre le 20 pazze delle Shailenzo troverà il vuoto e la sua carriera sarà il nulla. Nessun regista sano di mente lo farebbe mai lavorare a un progetto", "Bene dopo oggi abbiamo la certezza che il Grande Fratello è truccato per far vincere Lorenzo Spolverato. Primo finalista Javier con tanto di congratulazioni di Signorini, ma mezzo secondo dopo, ritrattazione e vince Lorenzo, l’uomo più odiato da tutti fuori e dentro la casa".