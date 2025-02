Nel corso della puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 10 febbraio, è stato eletto il primo finalista. Lorenzo Spolverato ha vinto al televoto contro Javier Martinez, Luca Giglioli e Alfonso D’Apice, conquistando il pass per l’atto conclusivo del reality show. Tuttavia, l’accesso alla finalissima del modello milanese ha sollevato un enorme polverone, soprattutto in virtù dell’ennesimo gesto discutibile di cui si è reso protagonista nelle ultime ore. Scopriamo cos’è accaduto.

Mentre si trovava in cucina, in uno dei suoi abituali scatti d’ira, Lorenzo ha scaraventato per terra la scatola che contiene le cialde del caffè. Si tratta solo dell’ennesimo gesto sopra le righe di Spolverato. Nel corso dei lunghi mesi di permanenza nella Casa più spiata d’Italia, infatti, il concorrente ha lanciato uno sgabello mentre si trovava in Tugurio, preso a pugni il muro dopo una lite con Shaila Gatta e lanciato una sedia.

“Questo è stato eletto prima finalista, mentre doveva essere squalificato”, ha commentato un utente su X. E ancora: “Rendiamoci conto che questo ragazzo, è stato decretato il primo finalista, e ha buone possibilità di vincere, e ha votarlo sono donne. Io non ho parole”; “Lo giustificano che poi questo non è aggressività, ma stiamo scherzando. Se è questo ciò che vogliono far passare come una cosa normale stiamo male. Ecco perché nel 2025 stiamo così. Piuttosto che migliorare si va in degrado, giustificando l’ingiustificabile”.

Primo finalista, le percentuali del televoto

Lorenzo Spolverato: 45%

Javier Martinez: 42%

Alfonso D'Apice: 8%

Giglio: 3%

Chi sono i concorrenti in nomination

Le nomination ieri sera sono state eseguite secondo il metodo delle piramidali. Maria Teresa ha nominato Maxime, Amanda ha fatto il nome di Jessica, Iago ha nominato Chiara, Tommaso ha nominato Amanda, mentre Jessica ha fatto il nome di Iago. Shaila ha nominato Iago, Federico ha fatto il nome di Maria Teresa, Mattia quello di Amanda. Helena ha votato contro Chiara, Alfonso invece Stefania. Quest'ultima ha nominato Chiara. Giglio, invece, ha fatto il nome di Amanda, Zeudi quello di Stefania, Javier quello di Chiara, Maxime e Mariavittoria quello di Mariateresa. Lorenzo ha nominato Iago. Amanda, Chiara, Maxime, Iago, Jessica, Stefania e Maria Teresa sono al televoto.