Ieri sera, durante la trentesima puntata del Grande Fratello, si è consumato uno scontro piuttosto acceso tra Chiara Cainelli e Stefania Orlando. Tra le due non corre buon sangue, e Chiara ha attaccato Stefania dandole della ruffiana: "Ha fatto la ruffiana con chi gli è convenuto, ho vist questo. Tu fai solo la ruffiana e vedi quello che vuoi vedere. Fai la ruffiana con Helena, Javier, Amanda e Luca".

Al termine della diretta, le sue concorrenti si sono ritrovate a discutere in giardino. La Orlando ha voluto chiarire il suo punto di vista: "Non fare la spiritiosa che non fai ridere nessuno, fai ridere solo te stessa. Il 'ruffiana' mi ha toccato, a differenza tua ho un cuore. L'importante è conoscere la situazione e prenderne atto. Ho sempre detto la mia, non mi sono mai tenuta niebnte. Voi fate le coppie e io esprimo un'opinione. Io rispetto la vostra opinione e mi prendo le accuse, ma la mia opinione non cambia: avresti fatto più bella figura a non commentare la storia di Javier, visto che eri coinvolta. Quello che tu dici su Javier lo dici perché ci sei rimasta male, non credo che stai con Alfonso perché è una seconda scelta. Sei carina, ma non sei credibile".

Chiara ha replicato: "La situazione è che tu sei una grandissima falsa, tu hai le tue mosse, io guardo quello che fai tu, così cme tu commenti tutti. Sei stata tu a chiamarmi per parlare tutte le volte. Tu sei livera di pensare quello che vuoi".