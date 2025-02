Lo scorso 31 gennaio, Bernardo Cherubini è stato eliminato dal Grande Fratello. Di recente, il fratello di Jovanotti ha rilasciato un'intervista al settimanale Chi in edicola da quest'oggi.

"Nella Casa c'era ostilità e falsità nel raccontarsi, si entrava nella vita degli altri per screditarli. Salvo Iago e Javier", ha dichiarato. Bernardo ha poi detto la sua su Stefania Orlando, Amanda Lecciso e Shaila Gatta. Su Lorenzo Spolverato, invece, ritiene che sia il concorrente più provocatore: "Stefania mi affascinava, ma sembrava troppo attenta alla tv. Appena le parlavo di sesso o facevo discorsi pericolosi, si alzava e se ne andava. Amanda mi piace molto, ma è una che non si svela, ci tiene molto a fare bella figura di fronte ai figli. Lorenzo pensa sempre a quello che dice, è un attore, poi provoca per far uscire male gli altri. Shaila cambia quando sta con lui, ma lei è una persona piacevolissima con cui puoi parlare di tutto".

Cherubini ha poi parlato del rapporto con suo fratello Jovanotti: "Abbiamo avuto dei dolori, abbiamo perso i genitori, nostro fratello Umberto, abbiamo perso alcuni legami che ci univano e che facevano superare le distanze. Non ho mai dato sicurezza ai miei genitori, cambiavo lavoro ogni sei mesi, non si sapeva mai dove fossi. E penso di averli fatti preoccupare, ma sono sempre stati la mia vita, la mia memoria, ciò che mi legherà per sempre ai miei fratelli".

Bernardo ha anche parlato della sua lunga relazione con Tiziana: "L'ho conosciuta 24 anni fa a Ibiza. Mi disse: 'Sei una persona perbene nascosta sotto la scorza di Marlon Brando'. Era bellissima, ci siamo fidanzati subito. Aveva capito che avevo avuto una vita difficile, come lei, e decise di diventare il mio angelo custode. Mi ha salvato la vita nel verso senso della parola quando siamo finiti in mezzo allo tsunami in Thailandia, nel 20224, travolti da un fiume d'acqua, e lei, aggrappata ad una palma, mi tenne attaccato a sé con le unghie. Un anno fa abbiamo deciso di vivere separati e l'ho rivista proprio al Grande Fratello, quando è venuta a farmi una sorpresa. Ci stiamo rivedendo, ma dobbiamo capire: lei ha 52 anni e forse ama una vita stabile, io voglio andare in moto a Città del Capo".