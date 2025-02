Grazie al sostegno dei fandom Shailanzo e Zelena, Lorenzo Spolverato è riuscito a strappare il pass per la finale del Grande Fratello, battendo al televoto Javier Martinez, Luca Giglioli e Alfonso D’Apice. Un esito del televoto che ha convinto poco Helena Prestes che ieri, parlando con alcuni coinquilini, si è chiesta: “La finale gliel’hanno regalata gli autori?”.

“Lorenzo ha detto un sacco di cose brutte, è stato pesante, ha mentito, senza microfono ha chiesto a Shaila di avere una storia con Lele… La finale? O gliel’hanno regalata gli autori o al pubblico piace una persona così. Non lo so proprio, ragazzi”.

Al pubblico generalista, Lorenzo Spolverato piace poco (o niente), e basta dare un’occhiata ai commenti sotto ai post Instagram e X del Grande Fratello per accorgersene. Tuttavia, da alcuni anni a questa parte, i televoti vengono comandati dai fandom, che grazie a bot e migliaia di mail lo manipolano a loro piacimento.

Durante l’ultima puntata del Grande Fratello è stata commessa una gaffe clamorosa. Nell’annunciare il finalista, infatti, sul maxischermo è apparsa l’immagine di Javier Martinez. Un errore che ha parecchio infastidito Alfonso Signorini: “Cerco di fare chiarezza su quanto accaduto, perché ci sono troppe speculazioni in merito. Sono una persona trasparente e voglio spiegare come sono andate davvero le cose. Nella mia busta c’erano solo i nomi dei primi due esclusi, non quello del finalista. L’accordo prevedeva che la regia avrebbe segnalato il nome corretto. Quando ho visto apparire Javier sul led, ho annunciato che il finalista era lui, ma subito dopo gli autori e la Buonamici hanno iniziato a farmi segni dicendomi che non era così. Non so perché sia stato inquadrato proprio Javier, ma non è un errore mio. Di solito non faccio questo tipo di precisazioni, ma stavolta voglio che sia chiaro: non ho alcuna responsabilità in questo errore, ognuno si assuma le proprie!”.