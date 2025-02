Ieri sera, martedì 11 febbraio 2025, è andata in onda su Rai 1 la prima serata della 75esima edizione del Festival di Sanremo. Di seguito i dati Auditel pubblicato da Davide Maggio:

Nella serata di ieri, martedì 11 febbraio 2025, su Rai1 la prima serata del Festival di Sanremo 2025 ha interessato 13.029.000 spettatori pari al 51.68% di share nell’anteprima Sanremo Start dalle 20:41 alle 21:10, 15.713.000 spettatori pari al 63.61% nella prima parte in onda dalle 21:15 alle 23:26, 7.992.000 spettatori pari al 68.71% nella seconda parte in onda dalle 23:30 all’1:20. In total audience la serata ha ottenuto 13.327.000 (51.88%), con Sanremo Start, 16.199.000 spettatori (63.68%), nella prima parte, e 8.322.000 spettatori (69.25%), nella seconda parte

Su Canale5 la commedia Benvenuti al Sud conquista 1.242.000 spettatori con uno share del 5.31%. Su Rai2 Amore e Morte a Venezia intrattiene 388.000 spettatori pari all’1.53%. Su Italia1 Le Iene Top incolla davanti al video 614.000 spettatori (3.24%). Su Rai3 Nowhere Special: Una storia d’amore segna 315.000 spettatori e l’1.22%. Su Rete4 E’ Sempre Cartabianca totalizza un a.m. di 344.000 spettatori (1.75%). Su La7 DiMartedì raggiunge 967.000 spettatori e il 4.32% (presentazione 7 minuti: 911.000 – 3.42%, Più: 287.000 – 2.82%).