Questa sera, giovedì 13 febbraio 2025, nuovo con il Grande Fratello. Il reality show andrà regolarmente in onda con il 31esimo appuntamento stagionale, e Alfonso Signorini è chiamato ad una vera e propria “mission impossible”: rivaleggiare con la terza serata del Festival di Sanremo (clicca QUI per il programma completo).

Di seguito le anticipazioni:

Tiene ancora banco la situazione che vede protagonista Lorenzo Spolverato, che si è guadagnato l’accesso alla finalissima. “La finale? O gliel’hanno regalata gli autori o al pubblico piace una persona così”, ha commentato Helena Prestes. Nelle ultime ore, il modello milanese è finito nuovamente nella bufera per essersi avvicinato a Zeudi Di Palma con l’obiettivo di fare “terra bruciata” proprio attorno alla Prestes e per una lite piuttosto accesa con Mariavittoria Minghetti. In questi giorni si sono verificate tensioni anche tra Chiara Cainelli e Stefania Orlando e tra Iago Garcia e Alfonso D’Apice.

Questa sera, inoltre, il Grande Fratello proporrà un gioco sull’affinità delle 4 coppie nate nella Casa. I vincitori riceveranno un premio che li spiazzerà.

Mattia, che ha spesso raccontato di quanto sia stato difficile parlare con suo padre, potrà riabbracciarlo.

Nella puntata di questa sera spazio anche al televoto, che questa volta non sarà eliminatorio. Il pubblico, infatti, è chiamato a votare il proprio concorrente preferito, e il più votato otterrà l’immunità. In nomination ci sono ben sette concorrenti: Amanda Lecciso, Chiara Cainelli, Iago García, Jessica Morlacchi, Maria Teresa Ruta, Maxime Mbanda e Stefania Orlando. Amanda è stata nominata da Tommaso, Giglio e (segretamente) da Mattia, per poi mandare in nomination l’ex amica Jessica. Chiara, invece, è stata nominata dalla coppia Javier-Helena e Stefania, mentre quest’ultima è stata nominata da Alfonso, Zeudi e la stessa Chiara. Maria Teresa e Maxime, infine, si sono nominati a vicenda.

Stando al risultato del sondaggio di ForumFree, la concorrente più votata è Stefania con il 25,37% delle preferenze, seguita da Amanda (21,01%), Iago (18,96%), Chiara (16,72%), Jessica (13,32%), Maria Teresa (3,78%) e Maxime (0,83%).