La proclamazione di Lorenzo Spolverato come primo finalista ha sollevato un polverone enorme, sia fuori che dentro la Casa del Grande Fratello. Helena Prestes si è confidata con Maria Teresa Ruta, dicendole che era convinta che a conquistare il pass per l’atto conclusivo del reality show condotto da Alfonso Signorini sarebbe stato Javier Martinez. La modella brasiliana si è poi sfogata con il pallavolista argentino, dicendo che il modello milanese è la rovina della tv, che è un pessimo esempio, e che racconta bugie e manipola le persone per arrivare al suo scopo.

Helena spara a zero su Lorenzo: "Pessimo esempio per la tv"

“Non mi aspettavo che fosse lui il primo finalista, aspettavo Javier, era logico e lo meritava. Lui è stato un signore anche nelle difficoltà. Lorenzo racconta bugie, dice storielle. Ma lo vedi come sorride quando ci sono le clip e i casini? A me dà fastidio. Non ride di nervosismo, lui non mi convince, strumentalizza le cose. Ma pure con Shaila finge, ha ammesso che è stato finto. Io l’ho sgamato fin dall’inizio. Lui pensa solo alla vittoria e di questo io ne sono certa. Non è sano quello che fa. Javier ha sempre affrontato le cose in modo sereno e l’altro invece è sempre scorretto e gioca sporco. Tutti speriamo di vincere, ma lui lo fa manipolando e mettendo la gente contro.

Lorenzo si toglie il microfono e dice cose. Una volta ha detto a Shaila ‘perché non fai una storiella con Helena?’. Cerca sempre di truccare le situazioni. Con lui stanno quelli che manipola. Poi è sempre pesante e non si comporta bene. Poi mente su tante cose, anche sulla sua situazione. Lui dice che viene dalla periferia, ma io vengo da quei contesti, dalle favela e so tutto, so anche quando uno racconta le bugie.

Sono stanca e non poco. Perché è ingiusto, una persona che viene qui e fa un percorso che è la rovina della televisione italiana, un esempio pessimo, di me**a”.