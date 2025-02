Nelle ultime ore si sono create nuove tensioni nella turbolenta storia d’amore tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta. La coppia, infatti, è stata protagonista di un acceso confronto nella Casa del Grande Fratello, che ha messo in evidenza alcune questioni irrisolte.

Tutto è iniziato quando il modello milanese ha chiamato l’ex velina in giardino. La discussione è nata a causa di un bacio che la ballerina napoletana sembrava non aver particolarmente apprezzato. Lorenzo ha chiesto spiegazioni alla fidanzata e ha espresso tutto il suo disappunto: “Quando capita che sei un po’ così… Quando tu non li vuoi e io ti ho detto trovati uno str**zo!”.

Shaila ha negato di aver avuto un atteggiamento ostile nei suoi confronti, minimizzando la situazione. Ma questo non ha fatto che alimentare ulteriormente il disappunto di Lorenzo che, ormai infastidito, ha accusato la fidanzata di usare un tono poco rispettoso nei suoi confronti. "Togli questo atteggiamento… Non sono tuo fratello… Io con te non ho questo atteggiamento… Non ti ho chiamata zia, non ti ho chiamata sorella… Ho del rispetto nei tuoi confronti…”. Durante la discussione, Spolverato ha anche rimarcato un episodio avvenuto in precedenza, quando Shaila lo aveva apostrofato con un termine poco piacevole davanti agli altri inquilini: "Mi hai dato del compagno del caz** in una situazione davanti a tutti e neppure te ne ricordi…".

La tensione ha superato il livello di guardia quando Lorenzo, visibilmente infuriato, ha chiesto a Shaila un cambiamento nell’approccio comunicativo: “Ti chiedo di modificare il linguaggio, perché dire così del genere mi sembra del tutto esagerato, ok?”. Tuttavia, la Gatta ha tagliato corto liquidandolo: “Ok, posso andare? Ok, grazie”.