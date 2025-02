Il 10 febbraio scorso, Pamela Petrarolo ha lasciato volontariamente (e definitivamente) la Casa del Grande Fratello. L'ex volto di Non è la Rai ha poi rivelato a Verissimo di aver abbandonato il reality per ragioni di natura personale: "Il mio papà è il motivo per cui ho dovuto abbandonare la Casa del Grande Fratello. Adesso è ancora in ospedale".

In una video-intervista condivisa sui canali social del reality show condotto da Alfonso Signorini, Pamela ha ammesso che preferirebbe veder trionfare Jessica Morlacchi o Mattia Fumagalli: "Merita di vincere Jessica, per i veterani, e Mattia per i nuovi". Poi ha aggiunto: "Il momento più bello vissuto nella Casa? Quando ho visto quella cucina, ho capito che era più grande della mia ed io, che amo cucinare, potete immaginare...".

Infine, Pamela ha fatto i nomi delle persone con le quali ha instaurato dei legami forti e speciali. Al riguardo ha citato Eva Grimaldi e Jessica Morlacchi. Menzione speciale per l'amica Ilaria Galassi: "Ho instaurato rapporti mertavigliosi. E' scontato quello con Ilaria. La scoperta è stata Eva, con Jessica... Diciamo che con la maggior parte della Casa, però il rapporto più bello è stato con me stessa".

La risposta dell'ex gieffina, però, ha sollevato diversi dubbi sulla natura del rapporto tra le Non è la Rai., Sui social, infatti, diversi utenti si sono accorti che Ilaria e Pamela sono spesso insieme, mentre Eleonora Cecere è assente. A gettare ulteriore benzina sul fuoco un like della Cecere ad un post di Maria Monsè e di sua figlia Perla Maria: “Noi che pensiamo che domani andremo in studio al Grande Fratello e incontreremo le due false delle Non è la Rai, che dopo averle sbugiardate con chirurgo, assicurazioni, messaggi non ci possono più vedere. Ce ne saranno delle belle”.

Ma a cosa è dovuta questa crepa nel rapporto tra le Non è la Rai? Secondo alcune indiscrezioni, Pamela e Ilaria avrebbero voluto più supporto da parte della loro amica che aveva lasciato la Casa dopo l’incontro con il marito.