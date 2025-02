Sabato sera, nella Casa del Grande Fratello, durante il “gioco delle penitenze”, Iago Garcia e Stefania Orlando si sono baciati davanti agli inquilini. L’attore spagnolo, su richiesta di Federico Chimirri, si è avvicinato alla showgirl e l’ha baciata sulle labbra. Infine, ha simulato una proposta di matrimonio a Parigi sotto la Torre Eiffell. I due concorrenti sembrano attratti l’uno dall’altra, ma stando alle parole di Stefania “Non è scattato nulla”.

Poco prima della serata, Stefania Orlando aveva raccontato a Amanda Lecciso e Federico Chimirri che Iago Garcia l'aveva già baciata a stampo: “Ci siamo dati il bacio della buonanotte. Un bacio a stampo? Sì. Mi sono mummificata nel letto. Non ha fatto altro nel letto, è rispettoso. Io non ho dato nessun "la", nessuno ha fatto quel passo in più. Si vede che non c'è…Non è colpa di nessuno, non scatta nulla". La showgirl a bassa voce ha continuato: "C'è una bella intesa, stiamo bene insieme ma non è scattato nulla. Per me Iago è importante, mi trovo bene con lui. Lui è bloccato, io più bloccata di lui. Credo che di base al di là del piacersi come persone, non c'è altro. Non so se entrambi vediamo la situazione particolare, amici, complici, ci troviamo in sintonia, e basta".