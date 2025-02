Ieri, lunedì 24 febbraio, è andata in onda la 34esima puntata stagionale del Grande Fratello, durante la quale c’è stata l’eliminazione di Iago Garcia e la proclamazione di Jessica Morlacchi come finalista. Per quanto riguarda gli ascolti, l’ultimo appuntamento con il reality show condotto da Alfonso Signorini è stato visto da 2.147.000 telespettatori con uno share pari al 17%.

Di seguito i dati Auditel della serata di lunedì 24 febbraio 2025 pubblicato da DavideMaggio.it:

Nella serata di ieri, lunedì 24 febbraio 2025, su Rai1 il debutto di Belcanto ha interessato 3.536.000 spettatori pari al 20.7% di share. Su Canale5 Grande Fratello ha conquistato 2.147.000 spettatori con uno share del 17%. Su Rai2 99 da Battere intrattiene 1.030.000 spettatori pari al 5.9%. Su Italia1 Aquaman incolla davanti al video 1.355.000 spettatori (8.4%). Su Rai3 Lo Stato delle Cose segna 866.000 spettatori e il 5.3%. Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 745.000 spettatori (5.2%). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 1.010.000 spettatori e il 5.2%. Su Tv8 4 Hotel ottiene 417.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove Il Giaguaro Mi Guarda Storto raduna 848.000 spettatori (4.6%)