Anna Pettinelli si è esposta sui social per prendere le difese dell’amica Stefania Orlando, e ha tirato bordate potentissime a Beatrice Luzzi.

Durante la trentottesima puntata del Grande Fratello andata in onda ieri, lunedì 10 marzo, c’è stato un tesissimo faccia a faccia tra Stefania Orlando e Shaila Gatta. A schierarsi dalla parte dell’ex vippona ci ha pensato Cesara Buonamici, mentre dalla parte dell’ex velina (e di Lorenzo Spolverato) c’era Beatrice Luzzi. L’ex gieffina ha accusato la Orlando: “A me non piace per niente quando Stefania dice ‘Non mi interessa la tua opinione’ o quando dice a Lorenzo ‘Tu non puoi darmi niente’. Questo è un atteggiamento da maestrina. Lei è entrata giudicando tutti, e poi parla sempre sopra gli altri. Stefania, tu interrompi e sei prepotente, non lasci parlare nessuno. Ti sei permessa di dare giudizi a destra e a manca, ma quando ti hanno chiamata ruffiana, sei stata due giorni a piangere. Apriti cielo e spalancati terra. Ti hanno pure mandato l’amica in soccorso (Anna Pettinelli, ndr), ti abbiamo mandato l’ambulanza. La verità è che giochi sulla pelle degli altri, ma mai sulla tua”.

Poco dopo, Alfonso Signorini ha anche chiesto alla Luzzi: “Se tu, non come opinionista, ma come concorrente, ti fossi sentita rivolgere da un tuo inquilino in casa gli stessi epiteti che Shaila ha rivolto a Stefania, come avresti reagito?”. Pronta la replica di Beatrice che, ancora una volta, ha appoggiato Shaila: “Quasi tutti i giorni mi hanno detto certe cose. Vabbè, le ha detto che è cattiva. Se sono d’accordo su questo? Sono abbastanza d’accordo con Shaila, devo essere veramente sincera. Però cara Stefania il fascino di Lorenzo l’hai subito”.

Dopo essersi sentita chiamata in causa, Anna Pettinelli è intervenuta sui social: “La Luzzi crede di essere ancora dentro la Casa del Grande Fratello. È ancora inca**ata per la scorsa edizione. Essere opinionisti vuole dire essere super partes come fa ottimamente Cesara. La classe non è acqua”.