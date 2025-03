Andata in archivio la ship con Helena Prestes, le fan di Zeudi Di Palma hanno incrociato Gaia Gozzi e le hanno chiesto se conoscesse l’ex Miss Italia, che nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello ha conquistato il pass per la finale. La cantante è stata disponibile e si è fermata a parlare con le fan di Zeudi.

Dopo l’iniziale perplessità, la Gozzi ha capito di chi le stavano parlando e ha fatto diversi complimenti alla gieffina: “Zeudi Di Palma? Ah sì ho capito chi è lei, la ragazza di Miss Italia. Certo, è bellissima, stupenda. Ah è pure arrivata in finale? Pazzesca. Quindi è bella e pure simpatica. Ama le brasiliane? Ha capito tutto della vita. Ed è pure bisessuale? Allora ha capito ancora di più tutto della vita, che le devo dire… un bacio!”.

Zelena, foto hot in cambio di voti per Zeudi Di Palma

L’ultimo televoto ha dimostrato che le Zelena sono nettamente più forti degli Shailenzo (sia Shaila che Lorenzo se ne sono resi conto), e Zeudi appare davvero imbattibile. Bot, VPN, email farlocche e, tramite gruppi Telegram, invio di foto a luci rosse in cambio di voti. Su X (ex Twitter), infatti, sono sputate delle chat in cui alcune Zelena inviterebbero gli utenti a votare per l’ex Miss Italia in cambio di scatti e selfie hot.