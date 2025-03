Lorenzo Spolverato è senza dubbio uno dei protagonisti assoluti dell’attuale edizione del Grande Fratello, nonché una delle figure più chiacchierate e controverse. Il modello milanese si è reso spesso protagonista di atteggiamenti e affermazioni sopra le righe, tanto che Alfonso Signorini ha detto che se fosse stato per lui l’avrebbe squalificato: “Io ti avrei eliminato. E non chiedere scusa che tanto poi rifai tutto. Il Grande Fratello è molto più buono di me”. E Lorenzo si è ampiamente approfittato della magnanimità degli autori nei suoi confronti, lanciando oggetti, dando pugni ai muri e alle porte e utilizzando lo smartphone durante la sua trasferta spagnola al Gran Hermano. Per questo motivo, il gieffino milanese è ormai fuori controllo, ed è perfettamente conscio che al massimo gli verrà fatta una ramanzina.

Da quando Steania Orlando ha messo in discussione alcuni comportamenti di Lorenzo Spolverato, quest’ultimo ha iniziato a sparlare dell’ex vippona: “Tanto questa ha le ore contate qui dentro. La voglio fuori. Ma poi è presuntuosa, arrogante. Ma poi chi è Stefania Orlando? Fuori dal GF chi è? Voi volete andare a leggervi la sua biografia? Io no”. Poco prima dell’inizio della puntata del 10 marzo, Stefania era intenta a lavare i piatti e, all’improvviso, Spolverato si è piazzato dietro di lei e a cominciato a fare gesti di dubbio gusto.

Come se non bastasse, mentre la scorsa notte si trovava in camera con Chiara, Shaila e Zeudi, Spolverato ha chiesto loro quale fosse il letto della Orlando. Quando le tre gieffine glielo hanno indicato, lui ha iniziato a saltarci sopra mentre indossava ancora le scarpe. La Cainelli ha cercato di fermarlo per paura che potessero trasmettere le immagini in puntata: “Dai Lollo non farlo che poi domani lo fanno vedere”.

Ad aggiungere benzina sul fuoco ci ha pensato Jessica Morlacchi, che ieri sera ha fatto una confidenza a Mariavittoria Minghetti: “Sono senza parole. Prima ho sentito una battuta di Lorenzo. Ha detto ‘per la prima volta oggi ho sentito una cosa umana di Stefania’. Io non capivo a cosa si riferisse. Lui si riferiva al fatto che lei ha fatto l’agente immobiliare e lui rideva. Ma perché fa così?”.