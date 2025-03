Aleggia un mistero sopra la Casa del Grande Fratello. Si tratta di un retroscena che, se confermato, avrebbe del clamoroso. Stando a quanto rivelato da Amedeo Venza e Deianira Marzano, noti esperti di gossip, una concorrente ancora in gioco sarebbe incinta. Un rumor che resta in attesa di conferme, ma che nel frattempo ha scatenato gli utenti sui social, che si pongono tutti la stessa domanda: chi è la gieffina in dolce attesa? Da Helena Prestes, fidanzata di Javier Martinez, a Shaila Gatta, protagonista della burrascosa relazione con Lorenzo Spolverato, passando per Chiara Cainelli, che sta frequentando Alfonso D’Apice, e Mariavittoria Minghetti, compagna di Tommaso Franchi. Sarebbero loro tre le principali indiziate, ma per il momento si tratta esclusivamente di ipotesi.

La gravidanza di Ilaria Clemente

Già ad inizio edizione, a pochi giorni dal suo ingresso nella Casa, Ilaria Clemente aveva deciso di ritirarsi dopo aver scoperto di essere in dolce attesa. In un’intervista al settimanale Chi, l’ex concorrente aveva svelato di essere stata chiamata in Confessionale dopo aver fatto il test di gravidanza in seguito ad un ritardo del ciclo.

“Quella mattina mi stavo lavando i denti nella casa e sento la voce 'Ila in confessionale' a quel punto ero ancora in pigiama e dal confessionale vedo che sbucano la dottoressa e la psicologa, un po' intimorite e imbarazzate, mi fanno un leggero cenno di ‘sì’ con la testa. A quel punto capisco che il test di gravidanza era positivo. Io scoppio a piangere e chiedo di poter parlare con Lucilla, la mia migliore amica da 17 anni. Pensi che abbiamo comprato casa di fianco, viviamo porta a porta e abbiamo davvero un legame indissolubile. La chiamo ed esordisco con 'Amore, sono incinta', lei inizia a piangere. Poi le dico 'Adesso chiamo Daniele' ma mi tolgono il telefono, perché non era il mio, e così lo chiama lei. Quindi a dir il vero la notizia gliel'ha data lei! Appena torno a casa mi trovo davanti Lucilla e Daniele. Quindi sono stati loro le prime persone che ho visto".