Nella giornata di ieri, Pierpaolo Pretelli e Tommaso Zorzi sono stati ospiti di Alberto Matano a La Vita in Diretta. Si è trattato di una vera e propria reunion, visto che entrambi hanno partecipato alla quinta edizione del Grande Fratello Vip.

Riferendosi proprio al compagno di Giulia Salemi, il giudice di Cortesie per gli ospiti ha detto: “Giulia e Pierpaolo? Non me l’aspettavo che durassero, non gli avrei dato nulla, gli avevo detto che sarebbero durati un settimanale. Gliel’avevo detto e ora ho fatto pure un mea culpa. Tra l’altro il nostro Grande Fratello è stato molto prolifero perché hanno fatto figli tutti. Tutti! Tranne io e Francesco che non siamo riusciti per questioni di incompatibilità”.

In effetti Tommaso ha ragione. Di quella edizione del GF Vip, una delle più amate e seguite nella storia del reality, nove concorrenti sono diventati genitori. Andrea Zelletta è stato il primo a diventare papà insieme alla compagna Natalia Paragoni, conosciuta a Uomini e Donne. Circa un anno dopo, nel maggio 2024, è toccato a Enock Barwua. Poi è stata la volta di Guenda Goria, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga (che si sono conosciuti proprio tra le mura dell’allora Casa di Cinecittà), Carlotta Dell’Isola, Selvaggia Roma e, ultimi in ordine di tempo, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli.