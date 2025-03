Yulia Bruschi continua ad essere assente dallo studio del Grande Fratello durante le puntate. In occasione di una diretta dello scorso febbraio, la modella di origini cubane aveva spiegato che non sarebbe stata presente “non per volere mio, ma per una questione di rotazione degli ex concorrenti”. Tuttavia, la reiterata assenza di Yulia adesso inizia ad insospettire i telespettatori, e al riguardo due noti esperti di gossip, Amedeo Venza e Deianira Marzano, hanno rivelato: “Abbiamo saputo che Yulia non vorrebbe più prendere parte alle puntate della diretta perché pare sia stufa degli attacchi (secondo lei senza fondamento) sulla sua sfera privata! Vedremo se cambierà idea…”.

Almeno per il momento, Yulia non sembra aver cambiato idea (ha marcato visita anche nella puntata andata in onda ieri sera), e durante una sorpresa per il suo fidanzato Giglio (ha incontrato sua madre), una risposta di quest’ultima alla domanda del figlio non è passata inosservata. Ma procediamo con ordine.

Il gossip su Yulia Bruschi

Investita da un'ondata di gossip (prima su un presunto flirt con un ex tentatore di Temptation Island, e poi le voci che la vorrebbero di nuovo tra le braccia del suo ex Simone Costa, lo stesso che l'ha denunciata durante la sua avventura nel reality), Yulia Bruschi aveva rotto il silenzio: “A tutto c'è un limite. Riguardo gli ultimi avvenimenti, tutto ciò è frutto di una vendetta personale, completamente architettata. Alla luce di una non accettazione della fine di una relazione. Si insinua e si mette in dubbio e a repentaglio il mio rapporto con Giglio, io sono sicura della mia scelta. E mai è stata messa in dubbio. Non voglio più che si insinui un presunto tradimento. Perché non c'è mai stato e mai ci sarà. Non c'è nessun ritorno. Non c'è nemmeno più una minima possibilità di rapporto civile”. L’ex gieffina ha poi ribadito la sua volontà di non essere “associata alla figura di questa persona”, facendo riferimento al suo ex compagno.

E ancora: “Ho voluto appianare la situazione processuale in corso, ma il mio comportamento è stato completamente travisato. Il mio intento era in buona fede, non ho mai dato modo e maniera di poter far pensare che ci fosse altro. Ho peccato di ingenuità nel credere che questa persona fosse sulla mia lunghezza d'onda e nel mentre mi utilizzava e mi ‘vendeva’. Quanto male. Mi sono fidata di chi diceva di volere il mio bene. Tutte le cose che ha fatto dimostrano il contrario e confermano che mi sono fidata della persona sbagliata. Oggi voglio concentrarmi nella mia relazione, nel mio lavoro e nel mio futuro”.

Giglio gelato da sua madre: la risposta su Yulia Bruschi

Ma torniamo alla stretta attualità. Nel corso della puntata andata in onda ieri sera, prima di congedarsi da sua madre, Giglio le ha chiesto informazioni su Yulia: “Yulia? Vi stata sentendo?”. La mamma ha tagliato corto, liquidando la questione con un semplice “No”.