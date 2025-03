Ieri sera, nel corso della trentanovesima puntata del Grande Fratello, Helena Prestes e Lorenzo Spolverato sono stati protagonisti dei “casting” di Lory Del Santo. Quando, però, i due concorrenti si sono abbracciati, non è passata inosservata la reazione dell’ex fidanzata di lui, Shaila Gatta.

Lory Del Santo sta preparando una nuova serie e ha deciso di provinare alcuni gieffini, tra cui Helena Prestes e Lorenzo Spolverato. Nel corso del “casting”, nel vedere la modella brasiliana e il suo ex che si abbracciavano, Shaila Gatta ha imitato dei conati di vomito, lasciando chiaramente intendere di non apprezzare in alcun modo la scena.

Shaila Gatta, lo sfogo per il mancato accesso in finale

“C’è una parte di me che sta rosicando, una parte di me che ce l’ha con lui. L’amore per me è stato un premio o un’arma a doppio taglio? La coppia mi pesa, mi ha penalizzata. Essendo lui una persona più capricciosa si è permesso tutto, ho avuto tante energie per comprendere lui, non ho mai fatto capricci. Io non sono la coppia. Io non sono la fidanzata di Lorenzo, io sono Shaila. Se ho un rimorso è quello di non essermi concessa il diritto di battere i piedi per terra anche io. Sono stata al suo fianco nelle reazioni più forti, ho avuto molta pazienza”.