Dopo le Nomination di ieri sera, al termine della puntata del Grande Fratello la Casa si è trasformata in una polveriera. Tutto è iniziato quando Shaila Gatta ha nominato la sua ex amica Mariavittoria Minghetti: “Nomino Mariavittoria. Eravamo in buoni rapporti, le voglio ancora bene, però mi ha delusa tanto e non lo dimentico. Una parte del mio cuore è ancora ferita, il cerchio si stringe ed è arrivato il momento. Questa volta ho voluto essere sincera. Sono coerente e onesta con i miei pensieri. Ci sono state delle rotture”.

Tommaso Franchi è intervenuto in difesa della fidanzata: “Mi dispiace ma non ti ho visto sincera. Lei ha paura di nominare Helena e Javier, perché sa che non vanno fuori. Sei una grande giocatrice, reputi Mariavittoria una debole. Per me hai dato una motivazione finta e non mi è piaciuta. Ti stai nascondendo dietro a delle bugie”.

Appena terminata la puntata, Shaila si è lamentata del fatto che Tommaso si sia intromesso nella sua nomination, e Mariavittoria a quel punto è sbottata: “Ma se Lorenzo ti difende sempre e si intrufola ogni volta che discuti con qualcuno? Tommy è il mio compagno e mi ha difesa e adesso sai cosa proviamo noi tutti quando voi due fare scudo. Ma ti rendi conto di quello che dici? Il mio compagno mi ha difeso e io perché devo sentirmi voltagabbana, falsa, ambigua?”. La regia ha poi cambiato inquadratura, e quando hanno mostrato nuovamente la dottoressa romana sono volate parole grosse: “E continua… mafiosi, corrotti. Addirittura? Poi cos’altro?”.

Shaila si è difesa dicendo che “corrotti” significa nascondere delle verità: “Corrotti non è una brutta parola. Cosa significa in italiano? Semplicemente la definizione è “nascondere ed omettere delle verità, che ora stanno uscendo fuori” questo vuol dire. Non era una cosa offensiva, il significato è proprio quello che ho detto. […] Comunque tu e Tommaso in due non ne fate uno”.