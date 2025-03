Ieri sera, nel corso della 39esima puntata del Grande Fratello, c’è stato il confronto in studio tra Beatrice Luzzi e Stefania Orlando, durante il quale sono intervenuti anche Alfonso Signorini e Cesara Buonamici. La tensione ha raggiunto preso il livello di guardia, tanto che la giornalista del TG5 ha tirato una bordata potentissima alla collega opinionista.

Tutto è iniziato quando Beatrice ha criticato Stefania: “Hai dato giudizi distruttivi. Ho visto la prepotenza delle tue parole, sono state distruttive. Gioca su di te! Tu di te ci hai dato pochissimo”. La Orlando ha risposto dando della permalosa alla Luzzi: “La verità è che tu ce l’hai con me da prima che entrassi al GF. Io a Pomeriggio 5 ho criticato alcune tue opinioni sui concorrenti e ho detto che un anno fa tu al GF hai fatto del vittimismo, eri una vittima, ma c’hai marciato. Questa cosa ti ha mandato su tutte le furie. Sei permalosa e per questo ce l’hai con me. Non ti interessa quello che dico, potrei dire qualsiasi cosa e tu mi attaccheresti perché te la sei legata al dito che ti ho criticata”.

Signorini ha chiesto a Cesara da che parte stesse, e l’opinionista ha detto: “Io sto con Stefania! Cara Beatrice è inutile che fai quel sorrisetto, non c’è nulla di personale. E sto con Stefania perché io non sopporto di sentire del disprezzo umano buttato verso quelli che hanno un’opinione diversa dalla tua. A me questo non piace assolutamente. Senti, mi lasci parlare? Poi questa cosa che invece di esprimere delle opinioni vedo che si diventa dei tifosi sfegatati dell’uno o dell’altro. Queste tifoserie lasciale alle curve dello stadio. Ma proprio tu che parli della necessità di essere materne?! Stefania ha espresso le sue opinioni, ma non c’è bisogno di tirarle addosso quella sfilza di brutte parole”.

La tensione è salita alle stelle e Beatrice ha provato a difendersi: “Io non sapevo che il confronto sarebbe stato con Cesara, ma sono ben contenta. Intanto se c’è un tifoso qui non sono io, ma sei tu che ne hai uno o due che li tifi dall’inizio. Io ho cambiato posizioni. […] Comunque Stefania non ha fatto un GF memorabile per me ed ha avuto giudizi troppo distruttivi. Io sono l’opinionista, mi dispiace per te, tu sei la concorrente e io do la mia opinione”.

Stefania è uscita dallo studio lanciando un’ultima frecciatina: “Ti sei montata così tanto la testa che non riescono nemmeno più a farti il primo piano”.

Il pubblico ha fatto un lungo applauso alla Orlando, e a quel punto Beatrice si è rivolta a Signorini: “Ma avete pagato il pubblico?”. Alfonso ha replicato: “No! Sono liberi di esprimere la propria opinione. Pensi non siano liberi”. La Luzzi ha proseguito: “Se sono liberi? Beh, dipende…”. Ma Alfonso ha rifilato all’opinionista una stoccata pesantissima: “Certo, però l’anno scorso ti piaceva tanto il pubblico”.