Di recente, nel corso della sua rubrica Boom, durante una chiacchierata con la giornalista Grazia Sambruna, Alfonso Signorini ha detto la sua sui fandom che da anni, e in particolare in questa edizione, manipolano e alterano il televoto del Grande Fratello: “C’è da dire che negli ultimi anni questi fandom si sono presentati come prospettiva e hanno modificato, ma non è solo il caso di Zeudi Di Palma. Sono delle presenze che mi piacerebbe individuare”.

Lo scorso fine settimana, la Sambruna è stata vittima di una vera e propria sh*itstorm da parte delle Zelena, il potentissimo fandom di Zeudi Di Palma, in particolare da quelle di nazionalità brasiliana: “Oggi boccio i fandom tossici del Grande Fratello. Lo scorso weekend, hanno messo una taglia internazionale sul mio profilo invitando in tantissime lingue del mondo a segnalare il mio profilo X. Lo hanno fatto in portoghese, in italiano, in inglese. Vogliono farmi chiudere il profilo per mettermi a tacere. Chi sono stati? I fan di Zeudi Di Palma”.

“Ma questa Zeudi Di Palma quando è entrata nessuno sapeva chi fosse – ha sottolineato Signorini -. Io stesso che faccio questo lavoro da quarant’anni non sapevo chi fosse. Come fa ad avere tutto questo seguito?”.

“Una bellissima domanda che se fossi Mediaset mi farei, è curioso e bizzarro questo seguito internazionale”, ha aggiunto Grazia Sambruna. “Questi fan sono molto aggressivi perché se qualcuno critica Zeudi Di Palma non ha diritto di parola, nel loro modo di vedere. E questo rovina il gioco e anche il televoto e la trasmissione per tutti gli spettatori”.