Oriana Marzoli, amatissima ex gieffina, ha spento 33 candeline. Tra palloncini argentati, una torta a forma di cuore e l’amore del fidanzato Facundo Gonzalez (conosciuto durante la partecipazione al reality cileno Ganaro o Servir?), il party madrileno dell’influencer di origini venezuelane ha rappresentato l’occasione per lanciare un messaggio chiarissimo: lei e il suo compagno pensano al matrimonio e hanno intenzione di costruire una famiglia.

Come riportato da Eva3000, il locale “Ten con Ten” di Madrid ha ospitato la festa di compleanno di Oriana Marzoli. L’ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip ha scelto di condividere sui suoi account social le immagini della serata, accompagnate da una dedica speciale: “Happy birthday to me. Un anno in più festeggiato con le persone a cui tengo di più, gli indispensabili, la famiglia che uno sceglie durante il suo cammino”. Non sono mancati ovviamente i ringraziamenti ai suoi numerosissimi fan, anche italiani (Oriana è ancora amatissima nel nostro Paese), per i regali e le sorprese ricevute.

In una recente intervista, l’ex vippona ha parlato del futuro con il fidanzato: “La verità è che ci proiettiamo al futuro, credo per tutta la vita. Vogliamo formare una famiglia. Abbiamo questa idea in mente, ma non in questo momento”. Facundo Gonzalez, modello argentino, durante una serata in Cile con gli ex compagni di reality, ha presentato Oriana come “la mia futura moglie”, aggiungendo, però, che lo diventerà “tra almeno un paio d’anni”.

Prima di Facundo, Oriana Marzoli è finita al centro del gossip per via della passionale quanto tormentata storia d’amore con Daniele Dal Moro, nata durante la settima edizione del Gf Vip. Dopo un’infinità di rotture e altrettanti ritorni di fiamma, l’influencer e l’imprenditore veneto si sono lasciati definitivamente poco prima che lei partisse per il Cile per partecipare a Ganar o Servir.