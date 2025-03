Ieri sera, durante una nuova puntata de Le Iene, Rosalinda Cannavò è stata protagonista di un commovente monologo nel quale ha parlato dei suoi disturbi alimentari.

Gli ultimi anni hanno rappresentato una vera e propria rinascita per l’ex gieffina, la quale, dopo aver sofferto per diverso tempo di disturbi alimentari, ha chiesto aiuto e intrapreso un percorso di cure, che l’hanno aiutata a riprendere in mano la sua vita. Da quel momento per lei è iniziato un capitolo totalmente nuovo, che l’ha portata prima a prendere parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip, dove ha trovato l’amore accanto ad Andrea Zenga, e poi a diventare mamma della piccola Camilla.

Il monologo di Rosalinda Cannavò a Le Iene

“Agosto 2018, Sant’Alessio Siculo. Mi sveglio presto, metto su il caffè. Sono stanca esausta svuotata. Lo sorseggio piano, sperando che quelle poche gocce bastino a riempirmi, ma dentro non ho più niente, né forza né voglia di vivere. Solo fame. Per tanto tempo ho vissuto con un’idea malata di perfezione mi guardavo e non mi riconoscevo, mi pesavo e non ero mai abbastanza. Mangiavo e mi sentivo in colpa, non mangiavo e mi sentivo forte. Un circolo vizioso che mi ha tolto tutto. La salute, la serenità e la gioia di vivere. Eppure fuori sembrava tutto perfetto, un copione che dovevo seguire. E io lo seguivo fino a sparire, nessuno poteva capire un dolore nascosto dietro un corpo che si consumava giorno dopo giorno. Uscire da quell’incubo non è facile, ma possibile".

E ancora: “Serve aiuto, coraggio e devi smettere di nasconderti. I disturbi alimentari non sono un capriccio, sono una malattia che si può e si deve curare. Parla e chiedi aiuto. La bellezza non è un numero su una bilancia, non è resistere alla fame. La vita è molto più di questo e meriti di viverla davvero”.