Sarebbe in corso una crisi tra Valentina Ferragni e il fidanzato Matteo Napoletano. O almeno, è questa la segnalazione arrivata a Deianira Marzano, nota esperta di gossip.

Un’indiscrezione da prendere assolutamente con le pinze, anche se un TikTok decisamente “criptico” pubblicato nelle ultime ore dalla più piccola delle sorelle Ferragni, ha insospettito e non poco i follower. “Quando cresci con genitori divorziati, non credi più all’amore eterno ma in fondo in fondo speri che sia per sempre”, ha scritto la nota influencer, con in sottofondo la canzone di Cesare Cremonini dal titolo “Ora che non ho più te”.

Lo scorso marzo Valerina Ferragni aveva acquistato una nuova casa a Milano per darà ufficialmente inizio alla convivenza con Matteo Napoletano. All’inizio, i due aveva preferito tenere la relazione nascosta, anche perché durante il primo periodo della loro frequentazione vivevano distanti, visto che lui studiava negli Stati Uniti. Poi hanno deciso di uscire allo scoperto nell’agosto del 2023, pubblicando sui social la prima foto “ufficiale” di coppia.