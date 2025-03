Tra meno di un mese debutterà su Canale 5 The Couple, il nuovo programma che vedrà alla conduzione Ilary Blasi. La data di inizio è fissata per lunedì 7 aprile, una settimana dopo la conclusione della diciottesima edizione del Grande Fratello.

Come riporta TvBlog, sembra che la cifra relativa al montepremi finale possa aggirarsi attorno al milione di euro. Una scelta fortemente voluta dalla produzione del programma nella speranza di convincere alcuni volti noti ad entrare nel cast. Ma se da un lato la cifra del montepremi è altissima, dall’altro al Biscione cercano di fare economia. The Couple, infatti, utilizzerà la stessa location del GF (il complesso dei Lumina Studios). Una volta che sarà terminata l’edizione ancora in corso (la finale è prevista per lunedì 31 marzo), gli ambienti della Casa saranno in parte rinnovati secondo le esigenze del nuovo format.

The Couple, le ultime sul cast

Per ciò che riguarda il cast, nei giorni scorsi Deianira Marzano ha rivelato che sarebbero in lizza anche Brando Ephrikian e Raffella Scuotto, coppia nata durante la passata stagione di Uomini e Donne. Ma non solo. TVBlog ha fatto il nome di dieci vip che sarebbero stati contattati per entrare a far parte del cast di The Couple, anche se non tutti avrebbero accettato la proposta. Soleil Sorge, infatti, ha declinato l’invito, mentre restano in lizza altri ex gieffini, ovvero Alex Belli e Samantha De Grenet.

Oltre a loro, il sito di Blogo ha citato anche Lory Del Santo, l’attrice Corinne Clery ed Eva Henger, tutte figure già note al pubblico per le loro partecipazioni a reality come il Grande Fratello e L’Isola dei Famosi. Inoltre, si parla di un possibile coinvolgimento di Gloria Guida e di Guendalina Dorelli, quest’ultima figlia del celebre Johnny Dorelli. A chiudere la lista dei vip contattati ci sarebbero due uomini: Guillermo Mariotto e Paolo Ciavarro. Il primo avrebbe però declinato l’invito per via del suo impegno nel nuovo varietà primaverile di Milly Carlucci, mentre il marito di Clizia Incorvaia, ancora incerto, potrebbe rinunciare a causa della recente scomparsa di sua madre Eleonora Giorgi. Sarebbero stati contattati anche i due noti youtuber Gianmarco Zagato e Nicole Pallado.

Intanto, nelle ultime ore Amedeo Venza ha rivelato che Manuel Maura e Gianluca Costantino, rispettivamente ex fidanzato e scelta a Uomini e Donne di Francesca Sorrentino (la frequentazione tra i due è durata pochi giorni) avrebbero sostenuto il provino per The Couple.